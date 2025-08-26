JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend mit Abschlägen

Blick auf JinkoSolar-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,2 Prozent im Minus bei 22,62 USD.

Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:05 Uhr 4,2 Prozent im Minus bei 22,62 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die JinkoSolar-Aktie bis auf 22,16 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,56 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.130 JinkoSolar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 37,35 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 65,12 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.04.2025 auf bis zu 13,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Verlust von 40,67 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten JinkoSolar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 29.04.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,52 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat JinkoSolar 1,90 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,21 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte JinkoSolar am 04.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Verlust von -57,672 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

