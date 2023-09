JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

So entwickelt sich JinkoSolar

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 28,79 USD.

Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 28,79 USD. Im Tageshoch stieg die JinkoSolar-Aktie bis auf 29,47 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 28,84 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 44.403 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Am 12.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 61,27 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 112,82 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,88 USD. Dieser Wert wurde am 26.09.2023 erreicht. Mit Abgaben von 10,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

JinkoSolar ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 16,00 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -3,15 CNY je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.534,91 CNY im Vergleich zu 19.303,72 CNY im Vorjahresquartal.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 62,71 CNY je Aktie belaufen.

