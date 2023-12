JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Vormittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von JinkoSolar. Zuletzt stieg die JinkoSolar-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 32,40 EUR.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von JinkoSolar zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,0 Prozent auf 32,40 EUR. In der Spitze gewann die JinkoSolar-Aktie bis auf 32,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,20 EUR. Der Tagesumsatz der JinkoSolar-Aktie belief sich zuletzt auf 4.453 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,90 EUR) erklomm das Papier am 11.01.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,62 Prozent. Bei einem Wert von 23,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

JinkoSolar veröffentlichte am 30.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,21 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,74 CNY je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,58 Prozent auf 31.930,47 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.519,32 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte JinkoSolar am 21.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je JinkoSolar-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 79,21 CNY fest.

