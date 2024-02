JinkoSolar Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von JinkoSolar

So bewegt sich JinkoSolar

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 24,70 EUR abwärts.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 125,10 Prozent. Am 05.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 12,96 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

JinkoSolar-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,73 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JinkoSolar am 30.10.2023. Es stand ein EPS von 24,21 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar noch ein Gewinn pro Aktie von 2,74 CNY in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 63,58 Prozent auf 31.930,47 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.519,32 CNY erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je JinkoSolar-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 81,02 CNY fest.

