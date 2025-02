JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagnachmittag im Bärenmodus

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 5,4 Prozent auf 22,39 USD ab.

Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 5,4 Prozent bei 22,39 USD. In der Spitze büßte die JinkoSolar-Aktie bis auf 22,13 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 23,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 34.029 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,35 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 40,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.08.2024 bei 16,70 USD. Mit einem Kursverlust von 25,41 Prozent würde die JinkoSolar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

JinkoSolar-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Am 30.10.2024 lud JinkoSolar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,42 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4,39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass JinkoSolar ein EPS in Höhe von 7,76 CNY in den Büchern stehen haben wird.

