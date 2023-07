JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Mittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Zuletzt stieg die JinkoSolar-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 37,95 EUR.

Das Papier von JinkoSolar konnte um 11:55 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,9 Prozent auf 37,95 EUR. Die JinkoSolar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,25 EUR aus. Bei 37,95 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 4.548 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JinkoSolar-Aktie somit 43,74 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,80 EUR am 12.06.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 3,03 Prozent Luft nach unten.

Am 28.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16,00 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 59,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.534,91 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.764,78 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 14.08.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Gewinn von 51,32 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

