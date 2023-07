JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Blick auf JinkoSolar-Kurs

Die Aktie von JinkoSolar hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der JinkoSolar-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 37,60 EUR.

Die JinkoSolar-Aktie zeigte sich um 09:11 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 37,60 EUR an der Tafel. Bei 38,25 EUR erreichte die JinkoSolar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JinkoSolar-Aktie bisher bei 37,60 EUR. Bei 37,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.406 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,45 EUR) erklomm das Papier am 02.08.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 79,39 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,13 Prozent würde die JinkoSolar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 28.04.2023 hat JinkoSolar die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 16,00 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JinkoSolar 0,60 CNY je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 59,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.534,91 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.764,78 CNY in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte JinkoSolar am 14.08.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem JinkoSolar-Gewinn in Höhe von 51,32 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

