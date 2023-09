JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 27,99 USD nach.

Die JinkoSolar-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 27,99 USD abwärts. In der Spitze fiel die JinkoSolar-Aktie bis auf 27,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,94 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.014 JinkoSolar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.01.2023 bei 61,27 USD. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 54,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2023 bei 25,88 USD. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 7,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

JinkoSolar gewährte am 28.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,00 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JinkoSolar ein EPS von -3,15 CNY je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.534,91 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JinkoSolar einen Umsatz von 19.303,72 CNY eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte JinkoSolar am 26.10.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Gewinn von 62,71 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will