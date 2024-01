JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar schiebt sich am Vormittag vor

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die JinkoSolar-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 26,10 EUR nach oben.

Die JinkoSolar-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:07 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 26,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die JinkoSolar-Aktie bei 26,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,65 EUR. Bisher wurden via Tradegate 4.345 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 55,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 113,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JinkoSolar-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,70 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 9,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 30.10.2023 hat JinkoSolar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 24,21 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,74 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 31.930,47 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar 19.519,32 CNY umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 80,97 CNY je JinkoSolar-Aktie.

