JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich JinkoSolar

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von JinkoSolar legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 5,0 Prozent auf 27,86 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 5,0 Prozent auf 27,86 USD. In der Spitze gewann die JinkoSolar-Aktie bis auf 27,90 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 27,33 USD. Bisher wurden heute 27.578 JinkoSolar-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,96 USD erreichte der Titel am 10.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 111,63 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,12 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2024 erreicht. Abschläge von 17,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,73 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 30.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 24,21 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,74 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,58 Prozent auf 31.930,47 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.519,32 CNY in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte JinkoSolar Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem JinkoSolar-Gewinn in Höhe von 81,02 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will