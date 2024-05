JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von JinkoSolar konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 28,95 USD.

Die JinkoSolar-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 28,95 USD. In der Spitze gewann die JinkoSolar-Aktie bis auf 29,28 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,30 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59.365 JinkoSolar-Aktien.

Bei einem Wert von 47,84 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 65,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.04.2024 bei 21,08 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Verlust von 27,18 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 CNY ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

JinkoSolar ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,57 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar noch ein Gewinn pro Aktie von 2,28 CNY in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,98 Prozent auf 3,21 Mrd. CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,41 Mrd. CNY gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 23.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass JinkoSolar im Jahr 2024 22,29 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

