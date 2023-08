JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Dienstagmittag im Aufwind

So bewegt sich JinkoSolar

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 28,65 EUR.

Um 12:00 Uhr konnte die Aktie von JinkoSolar zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 28,65 EUR. Im Tageshoch stieg die JinkoSolar-Aktie bis auf 28,90 EUR. Bei 28,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 4.200 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.08.2022 bei 64,25 EUR. 124,26 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,85 EUR. Dieser Wert wurde am 25.08.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

JinkoSolar gewährte am 28.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16,00 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -3,15 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat JinkoSolar 23.534,91 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.303,72 CNY erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte JinkoSolar am 26.10.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JinkoSolar-Aktie in Höhe von 62,59 CNY im Jahr 2023 aus.

