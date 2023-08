JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar gewinnt am Vormittag an Fahrt

So bewegt sich JinkoSolar

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 28,65 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 28,65 EUR zu. Im Tageshoch stieg die JinkoSolar-Aktie bis auf 28,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,65 EUR. Bisher wurden heute 947 JinkoSolar-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.08.2022 bei 64,25 EUR. Gewinne von 124,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 27,85 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

JinkoSolar gewährte am 28.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 16,00 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -3,15 CNY je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 23.534,91 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.303,72 CNY umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte JinkoSolar Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je JinkoSolar-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 62,59 CNY fest.

