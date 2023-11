JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,7 Prozent auf 32,17 USD zu.

Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 32,17 USD. Die JinkoSolar-Aktie legte bis auf 32,17 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,26 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 28.451 JinkoSolar-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,27 USD erreichte der Titel am 12.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 47,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.10.2023 bei 25,15 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 30.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 24,21 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar 2,74 CNY je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat JinkoSolar mit einem Umsatz von insgesamt 31.930,47 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.519,32 CNY erwirtschaftet worden waren, um 63,58 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von JinkoSolar wird am 21.03.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Gewinn von 82,10 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will