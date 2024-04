JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Blick auf JinkoSolar-Kurs

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,1 Prozent auf 23,98 USD nach.

Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 23,98 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die JinkoSolar-Aktie bis auf 23,80 USD. Mit einem Wert von 24,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 23.264 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,45 USD an. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 110,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,08 USD ab. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 13,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,34 CNY, nach 1,48 USD im Jahr 2023.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JinkoSolar am 29.04.2024 vor. JinkoSolar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,28 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,21 Mrd. USD – eine Minderung von 5,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,41 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte JinkoSolar am 23.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je JinkoSolar-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 31,08 CNY fest.

