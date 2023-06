JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag mit Kursplus

So bewegt sich JinkoSolar

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 43,78 USD zu.

Die JinkoSolar-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 43,78 USD. Im Tageshoch stieg die JinkoSolar-Aktie bis auf 43,99 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 43,31 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 12.366 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Bei 76,92 USD erreichte der Titel am 09.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,70 Prozent. Bei 38,47 USD erreichte der Anteilsschein am 25.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 13,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 28.04.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,00 CNY. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar 0,60 CNY je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.534,91 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.764,78 CNY in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass JinkoSolar ein EPS in Höhe von 52,72 CNY in den Büchern stehen haben wird.

