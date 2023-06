JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar verzeichnet am Freitagvormittag kaum Ausschläge

JinkoSolar im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die JinkoSolar-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im AMEX-Handel bei 43,01 USD.

Die JinkoSolar-Aktie wies um 22:15 Uhr kaum Veränderungen aus. Im AMEX-Handel notierte das Papier bei 43,01 USD. In der Spitze gewann die JinkoSolar-Aktie bis auf 43,04 USD. In der Spitze büßte die JinkoSolar-Aktie bis auf 42,71 USD ein. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 42,71 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 907 JinkoSolar-Aktien.

Am 09.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,60 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 78,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,75 USD am 25.10.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JinkoSolar-Aktie 10,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.04.2023 hat JinkoSolar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 16,00 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,60 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 23.534,91 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.764,78 CNY umgesetzt.

Am 14.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 52,72 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will