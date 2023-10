JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

JinkoSolar im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von JinkoSolar. Das Papier von JinkoSolar konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 24,55 EUR.

Um 09:21 Uhr stieg die JinkoSolar-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 24,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die JinkoSolar-Aktie bei 25,05 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 24,55 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.647 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 131,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,70 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 3,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

JinkoSolar ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. JinkoSolar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 16,00 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,74 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,57 Prozent auf 23.534,91 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.519,32 CNY erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte JinkoSolar am 21.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je JinkoSolar-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 67,79 CNY fest.

