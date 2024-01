JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar schiebt sich am Mittwochvormittag vor

JinkoSolar im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von JinkoSolar. Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 25,00 EUR.

Die JinkoSolar-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 25,00 EUR. Die JinkoSolar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,00 EUR. Bei 24,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der JinkoSolar-Aktie belief sich zuletzt auf 4.328 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,35 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 54,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (24,00 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JinkoSolar-Aktie 4,00 Prozent sinken.

JinkoSolar veröffentlichte am 30.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 24,21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,74 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 31.930,47 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.519,32 CNY umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte JinkoSolar am 21.03.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 80,97 CNY je JinkoSolar-Aktie.

