JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar bricht am Montagnachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 5,6 Prozent auf 18,49 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 5,6 Prozent auf 18,49 USD. Die JinkoSolar-Aktie sank bis auf 18,26 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,01 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 54.148 JinkoSolar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,35 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 102,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 31.08.2024 auf bis zu 16,70 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 9,68 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten JinkoSolar-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

JinkoSolar gewährte am 26.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. JinkoSolar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat JinkoSolar im vergangenen Quartal 2,87 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 36,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JinkoSolar 4,54 Mrd. USD umsetzen können.

Die JinkoSolar-Bilanz für Q1 2025 wird am 25.04.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass JinkoSolar im Jahr 2026 16,39 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

