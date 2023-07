JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Vormittag gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 42,22 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 42,22 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die JinkoSolar-Aktie sogar auf 42,31 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,93 USD. Zuletzt wurden via AMEX 4.982 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,54 USD an. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 38,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 28.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 16,00 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,60 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. JinkoSolar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.534,91 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 59,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.764,78 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte JinkoSolar am 14.08.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar im Jahr 2023 51,32 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

