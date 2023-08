JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Vormittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 0,8 Prozent auf 30,30 EUR ab.

Die JinkoSolar-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 08:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 30,30 EUR ab. Das Tagestief markierte die JinkoSolar-Aktie bei 30,30 EUR. Bei 30,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 200 Stück.

Am 14.09.2022 markierte das Papier bei 62,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 107,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.08.2023 bei 27,90 EUR. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 7,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JinkoSolar am 28.04.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 16,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -3,15 CNY je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.534,91 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.303,72 CNY in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte JinkoSolar am 26.10.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar im Jahr 2023 62,59 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

