Jio erweitert die Zusammenarbeit mit Verimatrix zur Sicherheit von Videoinhalten

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX, FR0010291245), der führende Anbieter von Sicherheit für Menschen in der modernen vernetzten Welt, gab heute bekannt, dass Jio Platforms Ltd. (Jio), der zweitgrößte Mobilfunknetzbetreiber der Welt (Betrieb in einem einzigen Land), seine Nutzung des Verimatrix Video Content Authority System (VCAS) für DVB, IPTV, OTT und Multi-DRM erheblich ausgeweitet hat, indem das Unternehmen die Sicherheits- und Bereitstellungsdienste von Verimatrix in alle Premium-Videounterhaltungsangebote von Jio, einschließlich der schnell wachsenden Connected-TV-Plattform, integriert hat.

Jio erstellt eigene Inhalte und lizenziert Rechte an beliebten internationalen Sportereignissen und anderen Premium-Inhaltsangeboten, was die Bedeutung einer durchgehend robusten Videosicherheit und -bereitstellung unterstreicht. Mit einem immer stärkeren Blick auf den indischen B2C-Markt wandte sich Jio an Verimatrix VCAS, um umfassende Sicherheit für Mobilgeräte, Set-Top-Boxen und jetzt auch für vernetzte Fernsehgeräte zu bieten.

"Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Verimatrix weiter auszubauen, da wir uns weiterhin auf Daten- und Videosicherheit konzentrieren", sagte Kiran Thomas, CEO, Jio Platforms Limited. "Angesichts der Notwendigkeit, die Inhalte unseres großen, wachsenden Unternehmens zu schützen, darunter wichtige Schlüsselinitiativen wie die Übertragungsrechte für die größten Sportereignisse weltweit, benötigen wir einen bewährten und zuverlässigen Multiscreen-Verbündeten, um zu gewährleisten, dass unsere Inhalte auf allen Geräten unserer Kunden sicher zugänglich sind. Aufgrund unserer bisherigen Zusammenarbeit vertrauen wir darauf, dass Verimatrix einen erstklassigen Service bietet."

"Wir freuen uns, dass Reliance Jio sich entschlossen hat, den Einsatz von Verimatrix-Technologien zum Schutz von Inhalten und zur Bekämpfung von Piraterie zu vertiefen und zu erweitern, um einen beispiellosen Schutz und eine bessere Sichtbarkeit gegen Angreifer zu erreichen", sagte Asaf Ashkenazi, CEO von Verimatrix. "Die umfassenden Sicherheitsinnovationen von Verimatrix versetzen unsere Kunden in die Lage, Premium-Videoinhalte zu schützen, Piraterie zu unterbinden und wertvolle Einnahmequellen zu bewahren, sowohl in traditionellen als auch in neuen Vertriebskanälen."

Über Jio Platforms Ltd.

Jio Platforms Limited hat zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Reliance Jio Infocomm Limited ein erstklassiges, datenstarkes und zukunftssicheres All-IP-Netzwerk mit 4G LTE- und 5G-Technologien aufgebaut. Es ist das einzige Netzwerk, das von Grund auf als mobiles Videonetzwerk konzipiert wurde. Es ist zukunftssicher und kann leicht aufgerüstet werden, um noch mehr Daten zu unterstützen, wenn die Technologien auf 6G und darüber hinaus fortschreiten. Jio hat den indischen Markt für digitale Dienstleistungen grundlegend verändert, um die Vision des Digitalen Indiens für 1,3 Mrd. Inder zu verwirklichen und Indien in die globale Führungsrolle in der digitalen Wirtschaft zu bringen. Das Unternehmen hat ein Ökosystem aus Netzwerk, Geräten, Anwendungen und Inhalten, Serviceerfahrung und erschwinglichen Tarifen geschaffen, damit jeder das Jio Digital Life leben kann. Besuchen Sie www.jio.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, benutzerorientierter und nahtloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen – von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Ertragsquellen und die Erschließung neuer Geschäftschancen. Besuchen Sie https://www.verimatrix.com/.

