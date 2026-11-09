Jiya Eco-Products verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Jiya Eco-Products hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 11,25 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 INR je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Jiya Eco-Products
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Jiya Eco-Products
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen