Jnk India stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

07.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,84 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,78 Milliarden INR in den Büchern standen.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,36 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jnk India ein EPS von 2,42 INR je Aktie vermeldet.

Jnk India hat am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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