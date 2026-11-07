Jnk India stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Jnk India hat am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,36 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jnk India ein EPS von 2,42 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,84 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,78 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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