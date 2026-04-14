DAX23.742 -0,3%Est505.905 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4000 +2,0%Nas23.184 +1,2%Bitcoin63.213 -0,3%Euro1,1762 +0,1%Öl98,58 +0,6%Gold4.762 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Microsoft 870747 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Lösung des Iran-Konflikts: DAX erholt erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen - KOSPI mit Rekordhoch -- Lufthansa-Kabinenpersonal folgt den Piloten -- Dell, HP im Fokus
Top News
Hoffnung auf weitere US-Iran-Gespräche dürfte DAX Rückenwind verleihen Hoffnung auf weitere US-Iran-Gespräche dürfte DAX Rückenwind verleihen
Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute - DAX vor festem Start Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute - DAX vor festem Start
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Job-Hopping verliert an Beliebtheit

14.04.26 06:10 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Job-Hopping verliert an Beliebtheit. Angesichts der unsicheren Wirtschaftslage hat die Wechselbereitschaft von Arbeitnehmern tendenziell abgenommen. Das ist das Ergebnis einer Analyse der Hamburger Karriereplattform Xing, für die das Meinungsforschungsinstitut Forsa etwa 3.400 Beschäftigte befragt hat. Job-Hopping bezeichnet häufige Stellenwechsel.

Demnach plant etwa jede und jeder Dritte (34 Prozent) einen Wechsel oder ist offen für den Schritt, wie es in der jährlichen "Wechselbereitschaftsstudie" heißt. 2025 lag der Wert noch bei 36 Prozent. In Vorjahren äußerten 37 Prozent der Befragten die Überlegung, ihren Arbeitgeber zu verlassen.

Julian Stahl, der sich bei Xing mit dem Arbeitsmarkt beschäftigt, sagte: Geopolitische Spannungen hätten zugenommen, Technologien entwickelten sich rapide, und die Wirtschaft leide unter einer Flaute. Das führe zu dem Wunsch nach Stabilität im Arbeitsleben.

Bereitschaft schwankt mit Alter

Auffällig ist, dass die Wechselbereitschaft je nach Alter unterschiedlich ausfällt: Die Werte schwanken zwischen 17 und 44 Prozent. Je jünger der Beschäftigte ist, desto eher kann er sich einen anderen Arbeitgeber vorstellen.

Die Veränderungsbereitschaft der Babyboomer, die von Forsa den Jahrgängen 1946 bis 1964 zugeordnet worden sind, hat gegenläufig zugenommen: 17 Prozent können sich einen Wechsel vorstellen. Das entspricht einem Plus um zwei Prozentpunkte.

Forsa hat zwischen dem 15. Dezember 2025 und dem 8. Januar 2026 abhängige Beschäftige von 18 bis 67 Jahren befragt. Abhängige Beschäftigte sind Angestellte und Arbeiter./lkm/DP/zb