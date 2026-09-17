RTL-Aktie steigt: Rund 500 Stellen bei RTL und Sky sollen wegfallen
Nach der Zusammenlegung von RTL Deutschland und Sky sollen bis Ende 2027 rund 500 Stellen in den beiden Unternehmen abgebaut werden.
Der überwiegende Teil davon solle bereits im Jahr 2026 gestrichen werden, teilte RTL mit. Zuvor hatte "Bild" darüber berichtet.
Die RTL-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,78 Prozent fester bei 32,35 Euro.
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KÖLN (dpa-AFX)
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