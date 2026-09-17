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RTL-Aktie steigt: Rund 500 Stellen bei RTL und Sky sollen wegfallen

RTL-Aktie steigt: Rund 500 Stellen bei RTL und Sky sollen wegfallen

Nach der Zusammenlegung von RTL Deutschland und Sky sollen bis Ende 2027 rund 500 Stellen in den beiden Unternehmen abgebaut werden.

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Der überwiegende Teil davon solle bereits im Jahr 2026 gestrichen werden, teilte RTL mit. Zuvor hatte "Bild" darüber berichtet.

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Die RTL-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,78 Prozent fester bei 32,35 Euro.

/svv/DP/stk

KÖLN (dpa-AFX)

Bildquellen: Eric Streichen, 360b / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
15.09.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
10.09.26 RTL Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 RTL Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 RTL Market-Perform Bernstein Research

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