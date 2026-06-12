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Jochen Ott zum SPD-Spitzenkandidat für NRW-Wahl gekürt

14.06.26 17:58 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Gut zehn Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat die SPD Landtagsfraktionschef Jochen Ott offiziell zu ihrem Spitzenkandidaten gewählt. Bei einer Delegiertenkonferenz in Düsseldorf erhielt der 52-Jährige 96,2 Prozent der Stimmen.

Ott steht damit auf Platz eins der Landesliste der NRW-SPD für die Landtagswahl im April 2027 und fordert Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) heraus. In Umfragen liegt die SPD klar hinter der CDU.

Bei der Abstimmung erhielt Ott 204 von 218 abgegebenen Stimmen. Sieben Delegierte stimmten mit Nein und einer enthielt sich. Sechs Stimmen waren ungültig.

"Ich bin bereit, mit euch zu kämpfen", rief Ott nach der Wahl, "Lasst es uns gemeinsam tun, wir schaffen das, liebe Genossinnen und Genossen!"

Ott hatte die SPD angesichts seit Jahren sinkender Wahlergebnisse zuvor auf mehr Zuversicht und Stolz auf ihre Verdienste eingeschworen. Die SPD müsse sich nicht kleiner machen und sich einreden lassen, sie sei das Problem, rief Ott unter dem Applaus der Delegierten. Für Familien kündigte er im Falle eines Wahlsiegs ein Entlastungspaket an./dot/DP/he