Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Hold für Rheinmetall-Aktie

Experten-Analyse

05.11.26 13:13 Uhr

Rheinmetall-Papier wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst George McWhirter genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 1020 Euro belassen. Der gesenkte Ausblick des Rüstungskonzerns verdeutliche die Risiken mit Blick auf Auftragsbeschaffung und Umsetzung der Bestellungen, schrieb George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Analyst sieht auch die mittelfristigen Schätzungen in Gefahr.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Rheinmetall-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:57 Uhr 16,3 Prozent auf 839,70 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 21,47 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 558.589 Rheinmetall-Aktien. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2026 um 45,7 Prozent ein. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 05.11.2026 terminiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.