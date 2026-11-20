Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Hannover Rück-Aktie
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Michael Christodoulou das Hannover Rück-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
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Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag am 25. November dürfte vor allem ein Gefühl der Stabilität vermitteln, schrieb Michael Christodoulou am Donnerstag. Die Aktien wiesen trotz gutem Lauf einen moderaten Bewertungsabschlag zur Branche auf.
Aktienauswertung: Die Hannover Rück-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktie notierte um 12:24 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 293,60 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 15,80 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 30.345 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 15,9 Prozent aufwärts.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 17:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Hannover Rück