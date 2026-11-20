Aktie unter die Lupe

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Michael Christodoulou das Hannover Rück-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag am 25. November dürfte vor allem ein Gefühl der Stabilität vermitteln, schrieb Michael Christodoulou am Donnerstag. Die Aktien wiesen trotz gutem Lauf einen moderaten Bewertungsabschlag zur Branche auf.

Aktienauswertung: Die Hannover Rück-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 12:24 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 293,60 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 15,80 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 30.345 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 15,9 Prozent aufwärts.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 17:50 / GMT

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