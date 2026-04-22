Aktuelle Analyse im Blick

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Scout24-Aktie durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank).

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 von 122 auf 91 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Gerhard Orgonas reduzierte am Mittwochnachmittag seine kurzfristigen Gewinnschätzungen für den Onlineportal-Betreiber. Damit trägt er einem leicht schwächeren Umsatz pro Nutzer Rechnung. Das neue Kursziel reflektiere die gesunkene Bewertung der Konkurrenz. Scout habe aber starke Quartalszahlen veröffentlicht und lege sich im Bereich KI einen Burggraben an.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 13:48 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 70,45 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 29,17 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 41.673 Scout24-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 17,9 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2026 erfolgen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.