DAX24.177 -0,1%Est505.892 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,04 -2,2%Nas24.658 +1,6%Bitcoin66.521 -0,5%Euro1,1694 -0,1%Öl101,6 ±0,0%Gold4.729 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Tesla überrascht positiv -- Siemens Energy, LPKF, VW, ServiceNow, STMicroelectronics, Sk hynix, Texas Instruments, Avis Budget, ASML, Infineon & Co, Honeywell. im Fokus
Top News
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Scout24-Aktie Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Scout24-Aktie
RTL-Aktie höher: EU-Kommission winkt Milliardenzukauf von Sky durch - Das sind die Pläne von RTL RTL-Aktie höher: EU-Kommission winkt Milliardenzukauf von Sky durch - Das sind die Pläne von RTL
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktuelle Analyse im Blick

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Scout24-Aktie

23.04.26 14:07 Uhr
Analyse enthüllt: So denkt Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) über die Scout24-Aktie | finanzen.net

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Scout24-Aktie durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank).

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
71,05 EUR -0,30 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 von 122 auf 91 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Gerhard Orgonas reduzierte am Mittwochnachmittag seine kurzfristigen Gewinnschätzungen für den Onlineportal-Betreiber. Damit trägt er einem leicht schwächeren Umsatz pro Nutzer Rechnung. Das neue Kursziel reflektiere die gesunkene Bewertung der Konkurrenz. Scout habe aber starke Quartalszahlen veröffentlicht und lege sich im Bereich KI einen Burggraben an.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 13:48 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 70,45 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 29,17 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 41.673 Scout24-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 17,9 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2026 erfolgen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
14:06Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.2026Scout24 OutperformBernstein Research
01.04.2026Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.03.2026Scout24 BuyUBS AG
26.03.2026Scout24 OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14:06Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.2026Scout24 OutperformBernstein Research
01.04.2026Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.03.2026Scout24 BuyUBS AG
26.03.2026Scout24 OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025Scout24 NeutralUBS AG
30.10.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen