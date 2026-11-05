Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy-Note für Heidelberg Materials-Aktie

Bewertung im Fokus

05.11.26 09:33 Uhr

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat die Heidelberg Materials-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 215 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem weiterhin herausfordernden konjunkturellen und geopolitischen Umfeld habe der Baustoffkonzern im dritten Quartal eine robuste Performance gezeigt und sei attraktiv bewertet, schrieb Harry Goad in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das etwas niedrigere Kursziel begründete er mit seinen an die Mittelwerte der Jahreszielspannen angepassten Prognosen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Heidelberg Materials-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 09:16 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,1 Prozent auf 178,50 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17,65 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 89.744 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 18,4 Prozent zurück.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 17:09 / GMT

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