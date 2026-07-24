Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt MTU Aero Engines-Aktie Hold

Aktienanalyse

27.07.26 14:34 Uhr

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine ausführliche Analyse der MTU Aero Engines-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU nach einem Besuch der Branchenmesse Farnborough Airshow auf "Hold" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Die Nachfrage sowohl in der zivilen Luftfahrt als auch im Segment Rüstung sei groß, schrieb George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zahl der bestellten Flugzeuge sei höher gewesen als 2024. MTU habe Aufträge über insgesamt 500 Millionen Euro erhalten. In einem Gespräch mit Managern von MTU sei es um einen neuen Helikoptermotor gegangen.

Aktieninformation im Fokus: Die MTU Aero Engines-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Empfehlung

Um 14:18 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 350,80 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 0,23 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.150 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 0,1 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 30.07.2026 erwartet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 16:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.