Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt QIAGEN-Aktie Hold

Aktie auf dem Prüfstand

22.10.26 13:58 Uhr

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine ausführliche Analyse der QIAGEN-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen von 40,00 auf 46,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Laborausrüster habe einem Übernahmeangebot des Finanzinvestors EQT in Höhe von umgerechnet 46,50 Euro je Aktie zugestimmt, schrieb Harry Gillis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies entspreche einem Aufschlag von 40 Prozent zum Schlusskurs vom 8. Juli, als erstmals aus Kreisen über ein Kaufinteresse von EQT berichtet worden sei.

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Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:41 Uhr 5,3 Prozent im Plus bei 45,11 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 3,09 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.714.100 QIAGEN-Aktien. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 10,3 Prozent. Experten rechnen am 10.11.2026 mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:19 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.