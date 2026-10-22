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Aktie auf dem Prüfstand

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt QIAGEN-Aktie Hold

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt QIAGEN-Aktie Hold

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine ausführliche Analyse der QIAGEN-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
45.08 EUR 2.08 EUR 4.85 %
Charts | News | Analysen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen von 40,00 auf 46,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Laborausrüster habe einem Übernahmeangebot des Finanzinvestors EQT in Höhe von umgerechnet 46,50 Euro je Aktie zugestimmt, schrieb Harry Gillis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies entspreche einem Aufschlag von 40 Prozent zum Schlusskurs vom 8. Juli, als erstmals aus Kreisen über ein Kaufinteresse von EQT berichtet worden sei.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die QIAGEN-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:41 Uhr 5,3 Prozent im Plus bei 45,11 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 3,09 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.714.100 QIAGEN-Aktien. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 10,3 Prozent. Experten rechnen am 10.11.2026 mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: QIAGEN

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13:56 QIAGEN Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:06 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
08:16 QIAGEN Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
11.09.26 QIAGEN Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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