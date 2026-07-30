Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Hold-Note für Siemens Healthineers-Aktie
Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Siemens Healthineers-Aktie durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) liegen vor.
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Die Privatbank Berenberg hat die Einschätzung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Sam England am Freitag. Der Bereich Diagnostik bleibe ein erheblicher Hemmfaktor.
Aktienauswertung: Die Siemens Healthineers-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 12:57 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 37,12 EUR ab. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 5,06 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.445.277 Siemens Healthineers-Aktien. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 15,4 Prozent. Am 31.07.2026 dürfte Siemens Healthineers die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 09:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Siemens AG
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