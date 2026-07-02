Aktuelle Analyse

Infineon-Papier wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Tammy Qiu genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon von 70 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Während Kapazitätsengpässe ein Hauptthema in der gesamten Halbleiter-Lieferkette seien, habe Infineon erklärt, ein Geschäft im Wert von 30 Milliarden Euro Umsatz stemmen könne, ohne einen neuen Reinraum zu errichten, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Insgesamt sei die Nachfrage solide.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Infineon-Aktie zur Zeit der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 11:12 Uhr 1,3 Prozent. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 29,23 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 561.811 Infineon-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 106,7 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.