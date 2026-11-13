Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) veröffentlicht Bewertung: Allianz-Aktie mit Buy

Allianz-Analyse im Blick

13.11.26 11:28 Uhr

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine eingehende Prüfung der Allianz-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen mit einem Kursziel von 684 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherungskonzern zeichne sich durch mehr Gewinn, Barmittel und Aktienrückkäufe aus, schrieb Analyst Michael Huttner am Freitag. Die Bewertung der Aktien sei vielversprechend im Vergleich zum nachhaltigen Wachstum des operativen Ergebnisses.

Aktienbewertung im Detail: Die Allianz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:12 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 478,10 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 43,07 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten 80.855 Allianz-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte die Allianz-Aktie um 28,1 Prozent. Die kommenden Q4 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 24.02.2027 veröffentlicht.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 08:41 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.