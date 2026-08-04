Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Vonovia SE-Aktie erhält Buy

Aktie bewertet

05.08.26 13:13 Uhr

Vonovia SE-Papier wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Kai Klose genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Der Wohnimmobilienkonzern sei auf gutem Weg, seine operativen Ziele für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen, schrieb Kai Klose am Mittwoch nach den vorgelegten Halbjahreszahlen. Zwar dürfte der Aktienkurs weiterhin von gesamtwirtschaftlichen Trends und der künftigen Zinsentwicklung beeinflusst werden, doch erscheine das grundlegende operative Geschäft im Segment "Vermietung" nach wie vor sehr robust.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Vonovia SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 12:57 Uhr ging es für die Vonovia SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 21,18 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 62,89 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.308.768 Vonovia SE-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 8,6 Prozent nach unten. Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Vonovia SE am 05.08.2026 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 09:04 / GMT

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