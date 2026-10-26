John Mattson Fastighetsforetagen Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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John Mattson Fastighetsforetagen Registered hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,27 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,68 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,95 Prozent auf 183,8 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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