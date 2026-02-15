John Mattson Fastighetsforetagen Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

12.07.26 06:35 Uhr

John Mattson Fastighetsforetagen Registered lud am 10.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,18 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,500 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 177,3 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 170,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net