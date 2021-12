Johnson entschuldigt sich für Mitarbeiter-Video in Downing Street

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich für unpassende Reaktionen seiner Mitarbeiter auf eine mutmaßliche Feier während des Corona-Lockdowns vor einem Jahr entschuldigt. Er verstehe, dass das veröffentlichte Video im ganzen Land Wut und Unmut ausgelöst habe, sagte Johnson am Mittwoch im Parlament. Er entschuldige sich für den Eindruck, der entstanden sei. Er sei selbst wütend. Ihm sei versichert worden, es seien keine Corona-Regeln gebrochen worden, betonte Johnson. Der Premier kündigte eine interne Untersuchung an. Falls Regeln gebrochen wurden, werde es Folgen für die Beteiligten geben.

Johnson hatte angesichts der Berichte über die Feier Dutzender Regierungsbeamter im Amtssitz des Premierministers in der Downing Street am 18. Dezember 2020 stets betont, es seien keine Corona-Regeln gebrochen worden. Ein am Dienstagabend veröffentlichtes internes Video aus der Downing Street legt aber das Gegenteil nahe. Die Opposition nannte Johnson daraufhin einen Lügner. Nun ruderte der Premier zurück./bvi/DP/eas