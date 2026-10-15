15.10.26 06:35 Uhr

Johnson Johnson CDR Cibc hat am 13.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson CDR Cibc 0,280 CAD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 35,56 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Johnson Johnson CDR Cibc einen Umsatz von 33,04 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.net