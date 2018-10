Johnson & Johnson erhöht Ausblick

Für das Gesamtjahr 2018 wird der Konzern aus New Brunswick im US-Bundesstaat New Jersey optimistischer und erhöht den Ausblick. Im vorbörslichen Handel reagiert der Aktienkurs kaum und legt nur 0,1 Prozent zu. Allerdings hat die Aktie in den vergangenen drei Monaten ein Kursplus von 7,4 Prozent gesehen und sich damit besser als der S&P-500-Index und der Dow-Jones-Industrial geschlagen.

Für das vergangene Jahresviertel berichtete Johnson & Johnson einen Gewinnanstieg auf 3,93 Milliarden US-Dollar oder 1,44 Dollar je Aktie. Im Vorjahr lag der Gewinn bei 3,76 Milliarden Dollar oder 1,37 Dollar je Anteilsschein. Der bereinigte Gewinn pro Aktie erreichte 2,05 Dollar und übertraf die Prognose der von Factset befragten Analysten von 2,03 Dollar. Der Umsatz stieg auf 20,3 von 19,7 Milliarden Dollar und toppte ebenfalls die Schätzung der Beobachter, die auf 20,1 Milliarden Dollar lautete.

Das Unternehmen hob auch seine Umsatzprognose für 2018 von vorher 80,5 bis 81,3 auf jetzt 81 bis 81,4 Milliarden Dollar an. Die Factset-Konsensprognose liegt bei 81,2 Milliarden Dollar. Johnson & Johnson erwartet nun für das Gesamtjahr ein bereinigtes Ergebnis je Aktie in einer Spanne von 8,13 bis 8,18 Dollar. Die frühere Schätzung ging von einer Bandreite von 8,07 bis 8,17 Dollar aus. Die Schätzung der Anaylsten lautet auf 8,14 Dollar.

NEW YORK (Dow Jones)

