Johnson & Johnson setzt Corona-Impfstoffstudie vorsorglich aus

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson (J&J) hat in allen klinischen Studien seines experimentellen Covid-19-Impfstoffs die weitere Dosierung nach einer Erkrankung eines Studienteilnehmers vorsorglich gestoppt. Die am Montag angekündigte Unterbrechung betrifft alle Studien mit dem Impfstoff von J&J, einschließlich eine großen Phase-3-Studie, die im September begann und bis zu 60.000 Personen in den USA und mehreren anderen Ländern aufnehmen sollte.

Ein unabhängiges Gremium zur Überwachung der Datensicherheit überprüfe die Erkrankung des Probanden, teilte der Pharmakonzern mit, gab aber vorerst keine weiteren Informationen zu der Krankheit bekannt. Die Privatsphäre des Erkrankten müsse respektiert werden, hieß es. Krankheiten und andere Nebenwirkungen seien ein erwarteter Teil jeder klinischen Studie und der Konzern habe vorab Richtlinien zur Kontrolle der Ereignisse festgelegt.

Das Gremium müsse beurteilen, ob die Erkrankung des Probanden mit dem Impfstoff zusammenhänge oder nicht, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Zuerst hatte State News über die Unterbrechung der Studie berichtet.

Dies ist das zweite Mal, dass eine Covid-19-Impfstoffstudie aus Gründen der Sicherheit ausgesetzt wurde. Im vergangenen Monat hatte Astrazeneca klinische Studien mit einem potenziellen Covid-19-Impfstoff gestoppt, nachdem ein Teilnehmer an einer britischen Studie an einer nicht näher spezifizierten Krankheit litt. Die britische Studie wurde seitdem wieder aufgenommen, aber eine große US-Studie liegt immer noch auf Eis.

