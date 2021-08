Johnson lehnt Einladung schottischer Regierungschefin Sturgeon ab

LONDON/EDINBURGH (dpa-AFX) - Der britische Premier Boris Johnson hat eine Einladung der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon abgelehnt. Das geht aus einem Brief Johnsons an Sturgeon hervor, der dem Sender Sky News vorliegt. Darin betont der konservative Politiker zwar, sich mit Schottland und den anderen Landesteilen in einem "strukturierten Forum" austauschen zu wollen, geht aber auf eine vorherige konkrete Einladung Sturgeons für diese Woche überhaupt nicht ein. Diese hatte den Premierminister am Vortag zu einem persönlichen Treffen eingeladen, da Johnson in den nächsten Tagen in dem nördlichsten britischen Landesteil erwartet wird.

Eine Sprecherin der Downing Street bestätigte auf Anfrage die schriftliche Absage. Diese könnte den Konflikt zwischen London und Edinburgh verschärfen: Sturgeon will als Chefin der Schottischen Nationalpartei (SNP) nach der Pandemie ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum abhalten und ihr Land in eine unabhängige Zukunft führen. Ein wichtiges Argument der Befürworter ist, dass sich viele Schotten von London übergangen und nicht repräsentiert fühlen./swe/DP/he