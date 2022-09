Johnson ruft Partei nach Wahl von Truss zur Einigkeit auf

LONDON (dpa-AFX) - Der scheidende britische Premierminister Boris Johnson hat seine Konservative Partei aufgerufen, sich geschlossen hinter seiner designierten Nachfolgerin Liz Truss zu sammeln. Die bisherige Außenministerin habe den richtigen Plan, um die Energie- und Inflationskrise zu bewältigen und die Partei zu einen, twitterte Johnson am Montag. "Jetzt ist es an der Zeit, dass alle Konservativen zu 100 Prozent hinter ihr stehen." Zuvor war Truss zur neuen Vorsitzenden gewählt worden; sie wird nun auch Premierministerin.

Johnson wird an diesem Dienstag von Queen Elizabeth II. formal aus dem Amt entlassen. An seinem letzten vollen Tag als Premierminister lobte sich der 58-Jährige demonstrativ für seine Zeit in der Downing Street. "Es hat mich stolz gemacht, in den vergangenen drei Jahren der Konservativen Partei als Vorsitzender zu dienen, die größte Parlamentsmehrheit seit Jahrzehnten zu gewinnen, den Brexit durchzuziehen, für die schnellste Verteilung von Impfstoffen in Europa verantwortlich zu sein und der Ukraine wichtige Unterstützung zu leisten."

Johnson war Anfang Juli nach mehreren Skandalen und beispiellosem Druck seiner Fraktion zurückgetreten.