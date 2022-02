Johnson stellt Pläne zum Ende der Isolationspflicht in England vor

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Boris Johnson stellt am Montag seine Pläne zur Abschaffung der Isolationspflicht für Corona-Infizierte in England vor. Es wird erwartet, dass die britische Regierung ab März lediglich empfiehlt, im Fall einer Infektion zuhause zu bleiben. Allerdings könnte es auch schwieriger werden, Infektionen überhaupt nachzuweisen, denn auch die bislang kostenlosen Schnelltests sollen Berichten zufolge nicht mehr in der bisherigen Art und Weise verfügbar sein.

In einem BBC-Interview verteidigte Johnson am Wochenende bereits seine Strategie: "Wir sagen nicht, dass die Leute ihre Vorsicht in den Wind schlagen sollen. Covid bleibt eine gefährliche Krankheit, vor allem für Ungeimpfte." Allerdings habe man einen Punkt erreicht, an dem man statt staatlicher Regeln an die Eigenverantwortung der Bürger appellieren und Empfehlungen aussprechen könne.

Experten kritisieren die geplanten Schritte als voreilig und nicht auf wissenschaftlichen Einschätzungen beruhend. Schottland, Wales und Nordirland entscheiden eigenständig über ihre Corona-Maßnahmen und gehen oft einen etwas vorsichtigeren Weg als England./swe/DP/jha