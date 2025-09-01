Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson macht am Nachmittag Boden gut

So entwickelt sich Johnson Johnson

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Johnson Johnson. Das Papier von Johnson Johnson legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 177,68 USD.

Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 177,68 USD. Bei 179,19 USD erreichte die Johnson Johnson-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 177,56 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 269.938 Johnson Johnson-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 181,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 1,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 140,68 USD. Abschläge von 20,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Johnson Johnson-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,91 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,06 USD aus.

Johnson Johnson ließ sich am 16.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Johnson Johnson im vergangenen Quartal 23,74 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Johnson Johnson 22,45 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,84 USD je Johnson Johnson-Aktie.

