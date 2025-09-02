Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Nachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Johnson Johnson-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 176,89 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 176,89 USD. In der Spitze fiel die Johnson Johnson-Aktie bis auf 176,89 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 177,67 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 143.432 Johnson Johnson-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 181,16 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 2,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2025 auf bis zu 140,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Verlust von 20,47 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,06 USD, nach 4,91 USD im Jahr 2024.

Am 16.07.2025 hat Johnson Johnson die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,29 USD, nach 1,93 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Johnson Johnson einen Umsatz von 22,45 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Johnson Johnson im Jahr 2025 10,84 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

