Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson fällt am Abend

03.09.25 20:24 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson fällt am Abend

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 177,35 USD.

Die Johnson Johnson-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 177,35 USD ab. Die Johnson Johnson-Aktie gab in der Spitze bis auf 176,53 USD nach. Bei 177,67 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Johnson Johnson-Aktie belief sich zuletzt auf 290.013 Aktien.

Am 23.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 181,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Johnson Johnson-Aktie. Am 11.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 140,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Johnson Johnson-Aktie 20,68 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Johnson Johnson-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,91 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,06 USD belaufen.

Am 16.07.2025 äußerte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,29 USD gegenüber 1,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,45 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,74 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Johnson Johnson einen Gewinn von 10,84 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

